Il nuovo cavallo di battaglia di Apple per i prossimi iPhone, iPad e MacBook

Quanto appena menzionato arriva dagli ultimi dettagli condivisi online dall'esperto Mark Gurman di Bloomberg, il quale ci riferisce quale potrebbe essere la linea di innovazione che perseguirà Apple per i suoi prossimi prodotti.

Apple ha da sempre dedicato una particolare attenzione al design dei suoi prodotti. E per le prossime generazioni di iPhone , iPad e MacBook intende tenere la stessa linea, concentrandosi su aspetti specifici.

Quest'anno Apple ha presentato il nuovo iPad Pro M4 con diverse novità. Oltre a quelle sotto il cofano, abbiamo appreso che il nuovo iPad Pro può vantare uno spessore di appena 5,1 mm, il che lo rende uno dei dispositivi più sottili in assoluto. E, secondo Gurman, questa è la filosofia di design che applicherà Apple per i suoi prossimi prodotti.

Le nuove generazioni di iPhone, iPad e MacBook dovrebbe infatti stupire per lo spessore particolarmente contenuto. In altre parole, il nuovo iPad Pro presentato quest'anno dovrebbe fare da apripista a una serie di dispositivi particolarmente sottili in casa Apple.

Questo dovrebbe significare che iPhone 17, il quale verrà lanciato nel 2025, dovrebbe arrivare come uno degli iPhone più sottili di sempre, forse il più sottile. E lo stesso dovrebbe accadere per la prossima generazione di MacBook Pro e, addirittura, di Apple Watch.

Per quanto riguarda MacBook Pro si tratterebbe di un cambio di passo, visto che la generazione lanciata nel 2021 ha visto un incremento dello spessore e del peso. Le cose dovrebbero invece cambiare con le nuove generazioni, le quali dovrebbero distinguersi per un design particolarmente dedito al contenimento dello spessore e del peso.

Insomma, le cose si prospettano interessanti per gli appassionati di prodotti Apple particolarmente attenti all'aspetto del design e della portabilità.