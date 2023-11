Ecco quali utenti iPhone hanno diritto a un anno di connessione satellitare gratis

Il servizio di sicurezza di Apple SOS Emergenze via satellite è una di quelle funzioni che non sapevate di voler avere finché non ne avete necessità, e in quei casi può fare veramente la differenza tra la vita e la morte (leggi anche: come cercare testo nelle foto con iPhone).

Il servizio però è disponibile solo per due anni agli utenti che dovessero acquistare un iPhone 14 o iPhone 15, e ora Apple ne estende la disponibilità gratuita, per gli utenti iPhone 14, di un ulteriore anno.

Lanciato un anno fa insieme alla serie iPhone 14 (ma arrivato in Italia solo dopo 6 mesi), SOS Emergenze è un servizio di connettività satellitare che consente agli utenti di inviare messaggi ai servizi di emergenza al di fuori della copertura cellulare e Wi-Fi.

La funzione ha realmente contribuito a salvare vite umane, come possono testimoniare un uomo che è stato recuperato dopo che la sua auto è precipitata da una scogliera a Los Angeles o due escursionisti sugli Appennini.

SOS Emergenze include anche una serie di funzioni, come la possibilità di condividere la posizione con amici e parenti tramite l'app Dov'è, il rilevamento incidenti, per comporre automaticamente i numeri di emergenza in caso di incidente stradale, la modalità Arrivo (Check in, disponibile solo con iOS 17), per avvisare automaticamente amici e parenti di essere arrivati a destinazione, e infine la possibilità di configurare le informazioni mediche per eventuali soccorritori.

Negli Stati Uniti, poi, è disponibile anche l'assistenza stradale tramite AAA (American Automobile Association).

Tenete presente che questa estensione di un anno del servizio di messaggistica satellitare vale solo per gli iPhone 14 attivati in un Paese che supporta SOS Emergenze entro le 21:00 italiane del 15 novembre 2023.