Apple rilascia iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1: la sicurezza prima di tutto

Per quanto riguarda iPhone, l'aggiornamento corrisponde a iOS 17.4.1. Questo update è focalizzato esclusivamente sull'aspetto della sicurezza. Nel changelog Apple menziona l'introduzione di rilevanti fix che riguardano la sicurezza, e alcuni bugfix che invece dovrebbero riguardare il sistema.

Per quanto riguarda iPad, l'update fa riferimento alla versione iPadOS 17.4.1. Anche in questo caso si tratta di novità che riguardano esclusivamente l'aspetto della sicurezza. Per chi ha iPad aggiornato a iOS 16, arriva invece iOS 16.7.7.

Dunque, non dovrebbero esserci ulteriori novità in questi aggiornamenti appena rilasciati da Apple. Non aspettatevi quindi nuove funzionalità o cambiamenti tangibili nell'utilizzo quotidiano. Per quelli, dovrete attendere la prossima beta di iOS 17.5, la quale dovrebbe arrivare in poche settimane.

Entrambi gli aggiornamenti descritti per iPhone e iPad sono attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale, per tutti coloro che hanno la versione stabile del software.