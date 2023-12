Arriva macOS Sonoma 14.2: riempimento automatico sui PDF, novità per Messaggi e nuovi widget

Si tratta di una serata ricca di novità in termini software per quanto riguarda gli utenti Apple. Dopo l'aggiornamento per watchOS, la casa di Cupertino rilascia un nuovo update anche per macOS Sonoma, l'ultima generazione del suo sistema operativo per Mac e MacBook della mela.

L'aggiornamento fa riferimento a macOS Sonoma 14.2. Si tratta di un aggiornamento destinato alla versione stabile del sistema operativo, e che include diverse novità interessanti.