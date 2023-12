Apple rilascia watchOS 10.2: ora Siri vi dirà come state

Apple è sicuramente nota per la sua rigorosa quanto puntuale politica di aggiornamenti software, la quale riguarda tutti i suoi dispositivi, a partire dagli iPhone fino ad arrivare agli Apple Watch .

Andiamo a vedere insieme il changelog completo associato al nuovo update per watchOS:

Possibilità di accedere e registrare i dati dell'app Salute tramite Siri (disponibile su Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2).

Visualizzazione automatica di Now Playing quando si è in prossimità di HomePod (2a generazione) o HomePod mini mentre si riproducono contenuti multimediali da Musica o Podcast (disponibile su Apple Watch Series 6 e versioni successive e Apple Watch Ultra).

Possibilità di scorrere per cambiare i quadranti nelle Impostazioni.

Possibilità di confermare la fine degli allenamenti nelle Impostazioni.

Possibilità di dare priorità al volume della musica o alle voci degli allenatori nella maggior parte degli allenamenti Fitness+.

Risolto un problema che può far sì che i quadranti aggiunti nell'app Watch su iPhone non vengano visualizzati su Apple Watch.

Dunque, con questo nuovo aggiornamento sarà possibile chiedere direttamente a Siri dati che si trovano nell'app Salute.

Ad esempio, potrete chiedere come avete dormito la notte scorsa, oppure com'è andato l'allenamento fatto nel pomeriggio. Sicuramente una novità che avrà il suo peso nell'utilizzo quotidiano degli Apple Watch, soprattutto per chi li utilizza in ambito sportivo.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale. Per effettuarlo sarà necessario accedere al menù Aggiornamento software all'interno delle impostazioni dell'app Apple Watch su iPhone.