Rivoluzione per le riparazioni di iPhone: via libera ai componenti usati, ma i ladri non pensino di farla franca

Grandi novità in arrivo per gli utenti più smanettoni che amano le riparazioni casalinghe. Apple ha annunciato una piccola rivoluzione per le riparazioni di iPhone: sia gli utenti finali che i riparatori indipendenti potranno impiegare componenti usati (originali Apple) nelle riparazioni (particolarmente utile se la garanzia iPhone è scaduta).

I pezzi provenienti da altri iPhone non solo non daranno problemi in termini di funzionalità (a differenza di quanto avviene adesso con alcuni componenti, che spesso vengono limitati), ma verranno anche calibrati come se fossero un componente nuovo.

A partire da questo autunno, questo processo di calibrazione, che verifica che il componente sia originale Apple e fa sì che tutto funzioni correttamente, sarà eseguito direttamente da iPhone, che dopo una riparazione controllerà il pezzo installato, nuovo o usato che sia.

Anche per questo, e per semplificare il riuso di componenti usati, quando si ordinano parti di ricambio da Self Service Repair Store non sarà più necessario fornire il numero di serie.