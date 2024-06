Apple pensa ai robot domestici intelligenti, ma la strada appare in salita

Le informazioni a riguardo sono ancora poche, pochissime, tuttavia pare che le idee di Apple si rifacciano ad una tendenza di robot già vista ultimamente. Ad esempio, Bot Handy di Samsung , un simil robot aspirapolvere con un gambo in cima e un singolo braccio articolato, con compiti come raccogliere dopo di te o ordinare i tuoi piatti. Sempre Samsung sta progettando anche Ballie, che include un proiettore che può essere utilizzato per film oppure videochiamate.

Sono diverse le aziende che stanno pensando allo sviluppo di robot umanoidi . Tra queste realtà, si può includere Apple , con l'ex Google John Giannandrea , già responsabile di Siri e dell'Apple Car, a supervisionare i relativi progetti. Difatti, stando alle ultime indiscrezioni, Cupertino starebbe progettando sia un robot dalle piccole dimensioni in grado di seguire l'utente in giro che un altro equipaggiato con un grande iPad sul braccio.

In attesa di maggiori informazioni sui futuri robot di Apple, ricordiamo che anche Amazon è entrata in questo segmento di mercato con Astro, il robot domestico da 1.600 dollari, disponibile solo su invito.

LG, invece, sta sviluppando il suo Q9 "Ai Agent", un controller domestico intelligente itinerante in grado di indovinare l'umore dell'utente e di conseguenza riprodurre la musica adatta allo stato d'animo.

In ogni caso, ad oggi, la tecnologia dei robot appare piuttosto acerba e sembrerebbe che possano occorrere anche decenni prima che Apple o qualsiasi altra azienda riescano a lanciare dispositivi perfettamente utili e funzionali. In tal senso, per il momento, nemmeno l'IA pare in grado di fornire un supporto importante.