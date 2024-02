Per chiarificare, ricordiamo che le progressive web app sono (o sarebbe meglio dire erano?) quelle web app che possono essere utilizzate quasi come se fossero app native: una volta aggiunte alla homepage, si aprono a tutto schermo (senza barra delle URL), possono inviare notifiche e salvare dati separatamente rispetto al browser.

Con iOS 17.4, non saranno più disponibili in Europa su iPhone per via dei possibili rischi di sicurezza citati ad Apple (ma continueranno a esistere su Android). Considerando che Google e Mozilla già non erano contenti di come Apple stesse aprendo agli altri browser, lo stop alle WPA sarà un altro tasto dolente per chi sperava in una competizione più libera nei browser.