Apple rilascia la seconda beta pubblica di iOS 17 e degli altri sistemi operativi

A una settimana dalla quarta beta di iOS 17 per sviluppatori, Apple sta rilasciando la seconda tornata di beta pubbliche per i suoi nuovi OS, e mentre le build pubbliche di watchOS 10 e tvOS 17 sono le stesse rilasciate agli sviluppatori la scorsa settimana, per quanto riguarda iOS, iPadOS e macOS, le nuove beta sono state riviste.

Questo non vuol dire che ci saranno grosse novità, perché nonostante le build siano cambiate, come potete vedere il numero ad esse associato rimane molto simile:

iOS 17 e iPadOS 17 : 21A5291j (beta 4: 21A5291h)

e : 21A5291j (beta 4: 21A5291h) macOS Sonoma : 23A5301h (beta 4: 23A5301g)

: 23A5301h (beta 4: 23A5301g) watchOS 10 : 21R5320i

: 21R5320i tvOS 17: 21J5318f

I nuovi firmware sono in via di distribuzione, e potrebbe esservi notificato l'aggiornamento in queste ore. Vi ricordiamo che se volete testare i nuovi OS della mela dovete iscrivervi al programma beta di Apple a questo indirizzo. Successivamente, potete scaricare l'aggiornamento su iPhone e iPad andando nelle Impostazioni, toccando Generali e poi toccando Aggiornamenti.

Qui, attivate il pulsante di fianco all'opzione iOS 17 beta pubblica.

Al momento non sono note differenze con le versioni precedenti, ma si tratterà molto probabilmente di correzioni di bug e altro, anche perché manca veramente poco al lancio della versione stabile, attesa per settembre. In ogni caso, ci riserviamo di controllare meglio.

Ricordiamo che iOS 17 porta un sacco di modifiche, le più interessanti delle quali sono la nuova modalità Standby, che trasforma l'iPhone in uno smart display quando sotto carica, mostrando informazioni sugli appuntamenti, sul meteo o altro.