Apple estende il servizio Self Service Repair: aggiunti alla lista nuovi dispositivi

A partire da oggi, mercoledì 21 giugno, Apple ha annunciato l'estensione del servizio Self Service Repair. In particolare, nella lista entreranno nuovi dispositivi, come la linea iPhone 14 ed altri modelli di Mac, come MacBook Air da 13" con processore M2, MacBook Pro con M2 ed M2Max. La società di Cupertino, inoltre, ha chiarito che punterà a semplificare l'utilizzo della procedura di Configurazione del Sistema per le riparazioni di iPhone che interessano display, batterie e fotocamere.

Configurazione di Sistema è uno strumento di software post-riparazione che effettua una verifica delle riparazioni al fine di accertare la correttezza delle procedure. Questo tool è disponibile gratis per chi usa il servizio Self Service Repair e per i centri di assistenza aderenti ai programmi di riparazione Apple. Sul punto, la società ha affermato: "Eseguire Configurazione di sistema dopo una riparazione certifica che la riparazione è stata eseguita con parti originali Apple. Consente inoltre di aggiornare il firmware e calibrare le parti per garantire prestazioni e qualità al top. Inoltre, per le riparazioni di parti per l'autenticazione biometrica, come Touch ID o Face ID, Configurazione di sistema collega i sensori biometrici al Secure Enclave sulla scheda logica per garantire la sicurezza del dispositivo e la privacy dei clienti".