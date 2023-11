Svolta storica per Apple: il sideload arriva davvero?

Apple da sempre è sinonimo di sicurezza software, sia per quanto riguarda i suoi MacBook che per quanto riguarda iPhone e iPad. Questo grazie ai suoi sistemi operativi, progettati per essere centrati in maniera netta sull'infrastruttura Apple.

Ed è anche per questo motivo che i dispositivi iOS, e in particolare gli iPhone, non hanno mai permesso di effettuare il sideload in maniera ufficiale. Quando parliamo di sideload, intendiamo una pratica molto comune su Android sin dalla sua nascita: in sostanza, si tratta della possibilità di scaricare e installare app anche da fonti terze, non necessariamente dallo store ufficiale del produttore.