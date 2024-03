Apple arricchisce il suo sito con uno spazio dedicato a manuali, specifiche e altro

Novità sul sito ufficiale di Apple. La società di Cupertino ha aggiunto la pagina "Documentazione" che servirà a fornire collegamenti a guide per l'utente, manuali di riparazione, specifiche tecniche, download, software e altro ancora. Considerando che diverse di queste informazioni erano già disponibili, Apple ha ben pensato di riunire il tutto in un'unica sezione così da facilitare la navigazione e la consultazione da parte degli utenti.

Nello specifico, le informazioni sono suddivise in categorie, che si riferiscono a: Mac, iPhone, iPad, AirPods, HomePod, Vision Pro, Apple Watch, Apple TV, Studio Display e Pro Display XDR. Non mancano, poi, le categorie relative ai software ed agli accessori, tra cui Magic Keyboard ed Apple Pencil. Per quanto riguarda l'utilizzo, è piuttosto semplice. Gli utenti appena selezioneranno un prodotto, potranno visualizzare tutto ciò che è disponibile, a partire da manuali e guide. Ad esempio, per iPhone 15 Pro, oltre alle informazioni sulle specifiche tecniche, è disponibile il manuale di riparazione nonché quello utente.