Ad Apple sembrano piacere molto gli smart display

Mettere i dispositivi Apple al centro della casa intelligente, questa è l'idea della casa di Cupertino, quindi perché non trasformare i nuovi monitor esterni in smart display?

Abbiamo già avuto un assaggio di questo nuovo indirizzo di Apple con una delle novità di iOS 17, la modalità Stand-by, che consentirà di trasformare l'iPhone in una sorta di smart display grazie all'always-on dei più recenti iPhone (e ovviamente dei nuovi iPhone 15).

Con questa funzione, durante la carica l'iPhone mostrerà una serie di informazioni utili, dalla semplice ora a widget di nostra scelta come meteo, musica o eventi del calendario che ci attendono durante la giornata.

A quanto pare, Apple crede molto nel progetto e secondo Mark Gurman potrebbe replicarla anche sui prossimi monitor esterni quando sono inattivi attraverso una modalità a basso consumo.

Il noto giornalista di Bloomberg afferma che questa funzione sfrutterebbe un chip di iOS, anche se questa non è una novità dato che l'attuale Studio Display già ne è dotato.

Ma se il chip A13 sul monitor attualmente è utilizzato "solo" per gestire telecamere e altoparlanti per Center Stage e Spatial Audio, in futuro il suo uso potrebbe estendersi a molte più funzioni.

Gurman però non ha parlato di estendere la funzionalità agli attuali monitor, ma del fatto che Apple stia studiando nuovi dispositivi che succederanno agli attuali Pro Display XDR e Apple Studio Display. Sulle tempistiche, non aspettatevi un arrivo sul mercato a breve: il giornalista parla infatti di non prima dell'anno prossimo, almeno.