Anche iPhone e Mac avranno il loro Copilot?

Apple l'ha detto diverse volte, riferendosi all'IA: "noi preferiamo lavorare prima e parlarne poi", e a quanto pare sta pensando di introdurre la tecnologia nello strumento di ricerca Spotlight in un modo non dissimile da quanto Microsoft sta facendo con Copilot (a proposito, se state cercando un modo per utilizzare Copilot, dare un'occhiata alla nostra guida).

La notizia viene da Bloomberg, che avrebbe scoperto come la casa della mela stia effettivamente testando l'implementazione di un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) nel suo popolarissimo strumento di ricerca, disponibile su iPhone, iPad e Mac.

Negli ultimi anni, Spotlight è stato molto potenziato, passando da strumento di ricerca sul dispositivo ad ambire quasi a diventare un motore di ricerca integrato.

Ma la versione attuale è ancora limitata all'avvio di app, ricerche web di base ed estrazione di informazioni come il meteo e risultati sportivi, e infatti ci sono alternative migliori per chi ha bisogno di strumenti più potenti (date un'occhiata ad Alfred, per esempio).

In questo contesto anche la casa di Cupertino sa che c'è un ampio margine di miglioramento e sta lavorando a un aggiornamento che consenta di eseguire attività più complesse, passare tra funzionalità specifiche all'interno delle app e rispondere a domande complesse.

Ovviamente grazie all'A.

Ancora non si sa quando (o se) questo strumento verrà rilasciato, ma secondo Bloomberg i manager della mela stanno considerando il progetto come parte dell'adozione dell'IA su tutte le sue piattaforme. E questa non è l'unica soluzione IA che potrebbe vedere la luce.

La casa di Cupertino sta infatti esplorando i potenziali usi dell'IA generativa in altri prodotti come la creazione automatica di playlist in Apple Music e le presentazioni in Keynote, mentre per gli sviluppatori sta implementando uno strumento di IA generativa integrato nel suo software di programmazione Xcode.

Quest'ultimo è in realtà in fase avanzata di sviluppo, e dovrebbe essere rilasciato nel 2024, mentre per quanto riguarda le altre applicazioni possiamo solo affidarci alle affermazioni di Tim Cook agli investitori, in cui ha affermato di attenderci diverse funzionalità di intelligenza artificiale generativa nel corso dell'anno.