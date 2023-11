Apple ha ceduto: app Messaggi si aprirà verso Google e Samsung

In particolare, un portavoce di Apple , a 9to5Mac , ha affermato che "Nel corso del prossimo anno aggiungeremo il supporto per RCS Universal Profile, lo standard attualmente pubblicato dalla GSM Association. Riteniamo che RCS offrirà una migliore esperienza di interoperabilità rispetto a SMS o MMS. Funzionerà insieme a iMessage, che continuerà a essere l'esperienza di messaggistica migliore e più sicura per gli utenti Apple".

Con grande sorpresa, Apple ha annunciato che adotterà lo standard di messaggistica RCS (Rich Communication Services). La funzionalità verrà lanciata tramite un aggiornamento software "entro la fine del prossimo anno" e consentirà l'introduzione di un'ampia gamma di funzionalità in stile iMessage alla messaggistica tra utenti iPhone e Android. Tra queste, la conferma di lettura, gli indicatori di digitazione, il trasferimento di immagini e video in alta qualità.

Inoltre, tra le funzioni che verranno implementate ci sarà la possibilità di condividere la propria posizione con altre persone all'interno di thread di testo e, tra l'altro, a differenza dei normali SMS, RCS funzionerà anche tramite dati mobili o Wi-Fi.

RCS è lo standard di comunicazione proposto da anni dagli operatori come evoluzione degli SMS, che fino a oggi Apple si era esplicitamente rifiutata di implementare: questo aveva portato grandi critiche da parte di Google e Samsung, che sono state tra le prime aziende ad adottare il protocollo. Inoltre, anche la Commissione Europea stava valutando la questione, ed esisteva la possibilità concreta che Apple sarebbe stata costretta ad adottare RCS per poter continuare a vendere gli iPhone in Unione Europea.

Negli ultimi mesi, insomma, l'azienda di Cupertino aveva ricevuto sempre maggiori pressioni per l'adozione di un protocollo che esiste da anni e che dovrebbe essere uno standard per le telecomunicazioni, al pari degli SMS. In

In ogni caso, questo non vuol dire Apple abbandonerà iMessage, anzi: il protocollo proprietario di Apple continuerà ad avere funzioni esclusive che non saranno compatibili con RCS e la società di Cupertino ha ribadito che iMessage sarà sempre più sicura di RCS.