Apple supera Samsung nel mercato smartphone: risultato storico

E più o meno da sempre, ovvero almeno da 13 anni a questa parte, Samsung ha sempre giocato il ruolo di leader nel mercato smartphone. Questo è stato possibile dal costante impegno dell'azienda nell'innovare il settore smartphone, curando tanti aspetti come quello fotografico (ecco i migliori camera phone in circolazione). Inoltre, è anche importante sottolineare che Samsung da sempre ha curato anche la fascia media ed entry level del mercato smartphone.

D'altro canto, Apple ha investito in maniera costante risorse e sforzi nel segmento smartphone con i suoi iPhone, contribuendo in maniera consistente a delineare l'attuale profilo che si cerca in uno smartphone, influenzando per certi versi anche il mondo Android.

Torniamo a parlare del binomio Samsung - Apple perché nelle ultime ore sono arrivate delle notizie in qualche modo storiche.

Secondo i dati preliminari presentati da IDC, ma confermati anche da quelli di Canalys, Apple ha superato Samsung nel mercato smartphone nel 2023. Si tratta di un risultato storico perché Apple non era mai stata al primo posto in questo settore, inseguendo quasi sempre Samsung al secondo posto negli ultimi 13 anni.