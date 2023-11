Apple, ecco la Swift Student Challenge 2024: tante novità, 350 vincitori totali e non solo

Apple ha recentemente annunciato l'arrivo di nuove risorse "Programma è per tutti" , un modo per avvicinare gli insegnanti ed i ragazzi alla progettazione e allo sviluppo di applicazioni. In particolare, la Swift Student Challenge ha offerto a tantissimi studenti e studentesse la possibilità di mostrare la propria creatività e acquisire competenze utili per la carriera. Tra l'altro, dal 2020, chi partecipa alla sfida diventa parte di una community globale di sviluppatori e sviluppatrici che usano Swift, lo stesso linguaggio usato nel mondo professionale, per creare una nuova generazione di app rivoluzionarie. La prossima challenge partirà a febbraio 2024 ed includerà una nuova categoria che riconoscerà il lavoro di 50 Distinguished Winners particolarmente meritevoli.

Entrando nei dettagli della notizia, per supportare l'insegnamento di Swift Playgrounds, sono stati introdotti quattro progetti "Programmare è per tutti", che forniranno risorse per aiutare studenti e studentesse al fine di sviluppare le competenze di base mentre creano app. Questi progetti possono essere integrati in qualsiasi materia e sono perfetti da usare in aula o nei club di programmazione.

Rappresentano un modo per avvicinare le classi a SwiftUI, un modo innovativo per creare interfacce utente con pochissimo codice, e usare le più recenti tecnologie per lo sviluppo di app in Swift Playgrounds. Mentre scrivono il codice, ragazzi e ragazze possono vedere come cambia l'app con l'anteprima in tempo reale. I quattro nuovi progetti disponibili da oggi sono: