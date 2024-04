Con sorpresa di nessuno, Apple taglia la produzione di Vision Pro visto il suo scarso successo di vendite

Apple starebbe tagliando la produzione del suo visore per la realtà virtuale e aumentata, il chiacchieratissimo Apple Vision Pro . La soffiata arriva dall'analista Ming-Chi Kuo , una fonte più che fidata in materia Apple. La motivazione è piuttosto semplice da intuire: la domanda è decisamente inferiore a quelle che erano le aspettative dell'azienda di Cupertino.

Il prezzo non ha aiutato

Manco a dirlo, il prezzo di 3.500$ non ha aiutato affatto. Non è bastato insomma il marchio Apple a convincere l'utenza a spendere tutti quei soldi per un prodotto che sicuramente fa quello che promette, ma che, così come i visori concorrenti, è ancora pervaso dallo scetticismo degli utenti abituati a ben altro genere di periferiche.

Tutto ciò avrà conseguenze a lungo termine sui piani dell'azienda. Apple si stava forse preparando al lancio di un dispositivo per la realtà mista caratterizzato da un prezzo ben più abbordabile, ma è possibile che dovremo aspettare il 2025 per vederlo effettivamente arrivare sul mercato.

L'ulteriore problema è che il "fallimento" di Apple Vision Pro potrebbe avere ripercussioni sull'intero mercato dei dispositivi AR e VR. E non parliamo solo della diffusione di periferiche, ma anche sulla domanda di componenti pensati per questo genere di dispositivo, come i display Micro OLED. Insomma, un effetto a cascata che potrebbe rallentare lo sviluppo di visori. Ed è un vero peccato, vista la bontà anche di quelli ben più economici, come banalmente il Meta Quest 3.