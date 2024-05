Apple sta lavorando a una nuova app per Android, che doveva arrivare anni fa

Gli abbonati ad Apple TV+ hanno uno e un solo modo per vederne i contenuti in streaming su Android: collegarsi al sito web ufficiale tramite un qualsiasi browser. È in effetti un'anomalia, perché tutti i principali servizi di streaming hanno app multi-piattaforma, e forse se n'è finalmente accorta anche Apple.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple sta cercando qualcuno per sviluppare un'app Android che sarà "usata da milioni di utenti per guardare e scoprire serie TV e sport", ma non è chiaro se i lavori in merito siano già partiti.