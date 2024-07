''Apple TV+ genera meno visualizzazioni al mese rispetto a Netflix in un giorno'': in arrivo un cambio di strategia sugli investimenti

Quando si fa riferimento al numero di abbonamenti , Netflix non ha eguali nel mercato dei servizi streaming per film e serie TV . L'azienda statunitense vanta attualmente ben 277,7 milioni di abbonati e riesce a raggiungere globalmente oltre 600 milioni di persone, continuando ad accrescere il proprio guadagno . La concorrenza si ritrova sensibilmente lontana in termini di numeri e, con uno scenario del genere, non sorprende la scelta del possibile cambio di rotta da parte di Apple TV+ .

Infatti, secondo quanto riportato da Bloomberg, ''Apple TV+ genera meno visualizzazioni in un mese di quante Netflix ne genera in un giorno'', nonostante la spesa di oltre 20 miliardi di dollari per le produzioni originali. L'azienda, nello specifico, è nota per i grandi investimenti su progetti singoli, arrivando a spendere ''oltre 500 milioni di dollari in totale per i film dei registi Martin Scorsese, Ridley Scott e Matthew Vaughn e più di 250 milioni di dollari per la miniserie sulla Seconda Guerra Mondiale Masters of the Air''.

Le recensioni positive e le svariate nomination ai premi non hanno portato al servizio streaming l'attenzione sperata, ottenendo solo lo 0,2% della visione televisiva negli Stati Uniti. Gli incassi al botteghino dei film, allo stesso modo, sono stati deludenti e nella classifica Nielsen dei titoli in streaming più popolari troviamo il solo Killers of the Flower Moon per i film e Masters of the Airper le serie.