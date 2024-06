Apple non rinuncia alla versione economica di Vision Pro: ecco quale sarà il suo segreto

Nelle scorse ore sono state diffuse nuove indiscrezioni circa la presunta intenzione di Apple di lanciare una versione economica del suo visore Vision Pro. Stando a quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, la società di Cupertino starebbe pensando di abbassare i costi rendendo il dispositivo dipendente da un iPhone oppure da un Mac.

Questo nuovo approccio, noto come "tethered", consentirebbe alla società di abbassare il prezzo di vendita visto che si risparmierebbe "sulla potenza di elaborazione e sui componenti necessari per rendere Vision Pro un prodotto completamente autonomo". ll modello in questione, noto ad oggi come N107, comporterà alcuni compromessi, tra cui un campo visivo più ristretto rispetto al modello principale. In ogni caso, Apple punterà ad individuare il giusto rapporto tra prestazioni e prezzo finale.