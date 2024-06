Apple non molla: è davvero convinta di poter recuperare sui videogiochi, e ne ha parlato tanto al WWDC

Sono dei giorni intensi in casa Apple, con la casa di Cupertino che ha ospitato il WWDC 2024, l'evento annuale in cui svela al mondo tutte le novità software che riguardano i suoi prodotti e servizi. E tra queste troviamo anche quelle dedicate al segmento dei giochi. Grande attenzione si è guadagnato l'aspetto dell'intelligenza artificiale in casa Apple, con tante novità attese e finalmente svelate che riguardano iPhone e gli altri prodotti di punta dell'azienda. Ma anche sui videogiochi Apple non intende mollare la presa, e presenta diverse novità interessanti.

In questo contesto, Apple ha annunciato una nuova modalità di gioco in iOS 18, molto simile a quella annunciata lo scorso anno per Mac, la quale ridurrà al minimo le attività in background per massimizzare le prestazioni di iPhone durante le sessioni di gioco. Questo significa anche una latenza audio minore per coloro che giocano con AirPods e controller di gioco.

Arrivano inoltre delle nuove API per la personalizzazione dell'audio spaziale durante il gioco. Uno dei primi titoli a sfoggiare questa nuova funzionalità sarà Need for Speed ​​Mobile, in arrivo su iOS. Sul palco del WWDC 2024 di Apple è intervenuto anche Marc-Alexis Côté, vicepresidente di Ubisoft e produttore esecutivo della serie di Assassin's Creed. Questo per annunciare che il nuovo Assassin's Creed Shadows verrà lanciato contemporaneamente su Mac insieme al lancio su console e PC il prossimo 15 novembre. Lo stesso titolo in seguito arriverà anche su iPad.

Sempre in tema di novità, Apple ha presentato il nuovo Games Porting Toolkit 2. Si tratta di uno strumento che permette di eseguire giochi su Mac che non offrono versioni ufficiali sviluppate per tale dispositivo. La nuova versione del toolkit presenterà una migliore compatibilità con Windows, nuovi strumenti di debug degli shader e non solo. Insomma, Apple fa sul serio anche sul fronte dei videogiochi e l'ha appena confermato durante il WWDC. Sempre durante l'evento di Apple sono stati annunciati i nuovi giochi in arrivo su Mac. Andiamo a vederli insieme: Prince of Persia: The Lost Crown

Assassin's Creed Shadows (al lancio su Mac, in un secondo momento anche su iPad)

Resident Evil 7 (2 luglio 2024, anche su iPhone 15 Pro, Pro Max e iPad con M1 o superiore)

Resident Evil 2 Remake (anche per iPhone e iPad)

World of Warcraft: The War Within (2024)

Frostpunk 2

Palworld

Sniper Elite 4

RoboCop: Rogue City

Control Ultimate Edition

Wuthering Waves

Dead Island 2

Riven

Valheim

