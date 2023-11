Apple annuncia i vincitori dell'App Store Award: Honkai: Star Rail per i giochi e un'app bellissima per i makeup artist

Come ogni anno in questo periodo, Apple ha annunciato i vincitori dell'App Store Award, premiando le migliori app e giochi per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV, con l'aggiunta della categoria Impatto Culturale e Migliore gioco Apple Arcade (sapete come funziona il servizio gaming di Apple?).

I vincitori degli App Store Award 2023, 14 in tutto, sono stati scelti fra una rosa di quasi 40 finalisti per "l'eccellenza del loro lavoro sul piano dell'innovazione tecnica, dell'esperienza utente e del design". Andiamo a scoprirli, anticipandovi che tra le app premiate troviamo AllTrails, che promuove lo spirito di comunità, Prêt-à-Makeup, che trasforma l'iPad in un album da disegno per makeup artist, e Honkai: Star Rail tra i giochi.

La sezione Impatto Culturale premia invece la capacità di guidare un cambiamento positivo attraverso app e giochi.

Ma non è finita. Il 2023 è l'anno dell'intelligenza artificiale e il team di Apple ha anche selezionato una serie di app che illustrano questo trend in fase di crescita.