Il futuro di Apple Vision è sempre meno Pro

Sembra che Apple abbia preso una decisione: il suo prossimo visore per la realtà virtuale non sarà un Pro, ma un modello più economico . Anzi, a quanto pare lo sviluppo di Vision Pro 2 è stato addirittura messo in pausa (sapete che differenza c'è tra realtà aumentata e realtà virtuale ?).

Stop a Vision Pro 2

Le informazioni di questo fornitore suggeriscono che Apple ha prodotto non più di 500.000 unità Vision Pro quest'anno, senza piani per fare molto di più fino ad agosto.

La notizia non è sorprendente. Già qualche tempo fa avevamo riportato la notizia dei tagli alla produzione di Vision Pro , e a maggio un fornitore che produce componenti chiave per il visore avrebbe apparentemente tagliato la produzione del 50% dopo aver ricevuto una proiezione da Apple che prevedeva una domanda più debole del previsto.

Al momento attuale, però, avrebbe deciso di mettere in pausa il suo sviluppo, tanto che avrebbe detto ad almeno uno dei suoi fornitori di aver sospeso il lavoro su Vision Pro 2. Non solo, ma nel corso dell'ultimo anno Apple avrebbe dato meno priorità a Vision Pro 2 , assegnando gradualmente sempre meno dipendenti al progetto.

Cosa sappiamo su Apple Vision

Ma cosa sappiamo su Apple Vision? Stando alle anticipazioni trapelate in rete, Apple ha iniziato a lavorare su un dispositivo Vision più economico nel 2022. Noto con il nome in codice N109, il visore avrebbe dovuto arrivare sul mercato a fine 2024 a un prezzo al dettaglio simile a quello di un iPhone di fascia alta (quindi circa 1.500 euro).

Come nel caso di Vision Pro, però, la casa della mela ha dovuto rimandare la data di lancio, e all'inizio di quest'anno non aveva ancora un prototipo convincente.

Il problema, come abbiamo riportato poco più di un mese fa, è ridurre il costo di produzione senza fare troppi sacrifici, e questo ha causato un rinvio della presentazione almeno a fine 2025.

Ma cosa possiamo aspettarci? Secondo The Information e precedenti rumor, la casa di Cupertino avrebbe intenzione di mantenere i componenti legati alla visualizzazione di Vision Pro (ovvero gli schermi e immaginiamo anche le lenti), che però sono tra le parti più costose del dispositivo.

I manager sarebbero ancora piuttosto disorientati, ma stando a MacRumors si sarebbe optato per ridurre il numero di fotocamere, usare una fascia più semplice e altoparlanti più piccoli. Apple avrebbe anche intenzione di alleggerire il visore di almeno un terzo rispetto a Vision Pro.

Al momento non si sa molto altro, ma è evidente che a Cupertino non abbiano un'idea chiara. E questo è sconcertante, viste le risorse economiche a disposizione.

L'anno scorso Tim Cook aveva accelerato il lancio di un prodotto non finito, principalmente per tranquillizzare gli investitori, ma nonostante la novità e le ambizioni di creare il prossimo iPhone, il visore non è quello che si sarebbe voluto (anche dal punto di vista software, tanto che solo ora visionOS ha ricevuto funzioni basilari). Speriamo, per il bene di tutti i fan del marchio, che riescano a trovare una via d'uscita.