Apple punta a rendere Vision Pro 2 più leggero e piccolo

In attesa di mettere le mani sulla prima generazione di Vision Pro, ovvero il visore di Apple, la società di Cupertino, secondo Mark Gurman di Bloomberg, starebbe già lavorando al nuovo modello. In particolare, l'azienda punterebbe a ridurre sia le dimensioni che il peso del dispositivo nonché sul garantire agli utenti un'esperienza migliore.

Nel dettaglio, Gurman ha spiegato che Apple starebbe prendendo in considerazione varie opzioni, tra cui una versione più economica ed una più potente del visore. In ogni caso, il lavoro del Vision Products Group, ancora in fase iniziale, punta a rendere il dispositivo più leggero e leggermente più piccolo per rispondere alle lamentele secondo cui il modello di prima generazione sembra troppo pesante sulla testa.