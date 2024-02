Apple Vision Pro: anche le app dedicate crescono

Torniamo a parlare di Vision Pro, il visore per la realtà aumentata e realtà virtuale che ha appena lanciato Apple nel mercato statunitense. Sembra che le app dedicate al visore siano in crescita costante.

Come annunciato da Greg Joswiak, nella dirigenza Apple, le app dedicate a Vision Pro per i contenuti spaziali hanno già superato quota 1.000. Recentemente abbiamo parlato delle app dedicate a Vision Pro, in termini di costi per gli utenti, con gli analisti che le attestavano attorno alle 700.