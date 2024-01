Vision Pro: la nuova era di Apple si apre anche sull'App Store

Siamo sempre più vicini al grande lancio di Apple Vision Pro, il primo visore per la realtà mista di Apple. Si tratta di un dispositivo che offrirà esperienza in realtà virtuale e aumentata, e che sotto tanti punti di vista rappresenta una delle novità più importanti di sempre per Apple. Si tratta infatti del battesimo dell'avventura di Apple nel settore della realtà mista, un segmento che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo e che ormai è aperto a tantissime applicazioni, anche grazie ai dispositivi hardware che lo supportano sempre più potenti e indossabili.

Tutti aspettiamo Vision Pro, anche se sappiamo che, almeno in prima battuta, non arriverà ufficialmente in Italia ma solo negli Stati Uniti. Torniamo a parlarne perché sull'App Store di Apple sono appena apparse le prime app compatibili con visionOS, il sistema operativo sviluppato da Apple proprio per il suo nuovo visore. Come sottolineato da Dylan McDonald su X, che ha condiviso l'immagine che trovate in basso, sull'App Store di Apple iniziano a vedersi le prime menzioni alla compatibilità delle app con visionOS. Chiaramente, si tratta di app che ha senso usare con il visore, e quindi che in qualche modo prevedono impieghi in realtà virtuale o aumentata.