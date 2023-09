Apple Vision Pro sta per ricevere il suo App Store, e per gli sviluppatori è una buona notizia

Ora la casa della mela ha annunciato che a breve gli sviluppatori potranno iniziare a testare le loro app sulla piattaforma visionOS, attualmente in beta, in quanto questo autunno arriverà un aggiornamento che includerà l'App Store .

Questo Tao del mondo della tecnologia ha assunto l'importanza di un principio della termodinamica che ha creato non poche vittime illustri. E Apple lo sa bene, ecco perché quando ha presentato il suo nuovo visore Vision Pro , primo rappresentante della piattaforma visionOS, ha fatto in modo che potesse sfruttare l'ampissimo catalogo di app dell'App Store .

Ormai l'abbiamo capito: la forza di una piattaforma è data dal suo ecosistema, leggasi le sue app (ecco le migliori per Mac ). Gli utenti non comprano un prodotto se non ci sono app, e gli sviluppatori non creano app se non credono in un progetto, ovvero se non è abbracciato dagli utenti.

Finora infatti Apple ha distribuito alcuni kit hardware a una serie di sviluppatori e tenuto prove di persona nei suoi Apple Store, ma soprattutto rilasciato Xcode con il simulatore di visionOS, ma nessuno di questi offriva un App Store e quindi non era possibile vedere come le singole app si sarebbero comportate sulla piattaforma.

Tra poco però questa situazione cambierà e i singoli sviluppatori potranno testare la loro creazione e controllare se sia necessario effettuare delle modifiche. Nella maggior parte dei casi, questo non sarà necessario. Apple ha infatti dichiarato che per impostazione predefinita le app verranno pubblicate automaticamente sull'App Store per Vision Pro e quasi tutte funzioneranno senza problemi.

In caso, se un'app dovesse "richiedere una funzionalità non disponibile su Apple Vision Pro, App Store Connect indicherà che non è compatibile e non sarà resa disponibile". A questo punto, lo sviluppatore dovrà fornire funzionalità alternative o aggiornare le UIRequireDeviceCapabilities dell'app. In ogni caso il simulatore di visionOS in Xcode 15 permetterà a tutti di testare le loro app e controllare che non ci siano incompatibilità.

C'è però un aspetto rilevante. Vision Pro avrà all'uscita il suo parco app, ma che tipo di esperienza forniranno? In quanto traslate da iPhone e iPad, non forniranno un'esperienza molto diversa da quella con uno schermo, e saranno certamente soluzioni non immersive che non daranno particolari soddisfazioni agli utenti.

Proprio come per iPad (e come Android sta imparando solo ora), ci sarà bisogno di creare ottimizzazioni per dare agli utenti un valore aggiunto.

Per questo motivo, Apple mette a disposizione l'SDK visionOS, che consentirà alle app di adottare l'aspetto standard del sistema visionOS e permetterà di aggiungere elementi, come contenuti 3D sintonizzati per l'input di occhi e mani. Per questo, però, sarà necessario mettere mano pesantemente al codice, e immaginiamo che non tutti avranno voglia (o lo stimolo) di farlo. Il che rallenterà l'adozione della piattaforma se Apple non creerà qualche incentivo.