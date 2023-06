Apple Vision Pro: ecco a cosa serve la cinghia superiore

In alcune immagini di Apple Vision Pro infatti abbiamo visto una cinghia superiore indossata da coloro che hanno il visore. Questa cinghia avrebbe la funzionalità di distribuire meglio il peso. Il visore infatti ha un peso non indifferente, visto che è realizzato per larga parte in vetro e alluminio.

Secondo Gurman però questa cinghia non verrebbe venduta con il pacchetto base del visore ma sarebbe acquistabile come accessorio aggiuntivo. Infatti, Apple alla presentazione del visore ha parlato di un prezzo che parte da 3.499 dollari, lasciando intendere che ci saranno anche accessori aggiuntivi.

Un altro accessorio aggiuntivo potrebbe essere la lente correttiva Zeiss, quella che sarà necessaria soltanto per coloro che hanno problemi di vista.

Vi ricordiamo che attualmente il Vision Pro di Apple è in fase di test tra i dipendenti Apple. L'azienda ha riferito che dopo l'evento del WWDC il campione di test si è allargato di circa 1.000 unità. Il debutto sul mercato non avverrà prima del 2024.