Apple Vision Pro non è caro, parola di Tim Cook

Durante il lancio di Vision Pro, il CEO di Apple, Tim Cook, ha festeggiato a New York, visitando l'Apple Fifth Avenue e rilasciando un'intervista al programma Good Morning America. Durante la chiacchierata, Cook ha dichiarato che il visore verrà utilizzato in tanti modi diversi "perché è un computer spaziale. Sai, l'iPhone ci ha introdotto al computer mobile, il Mac ai personal computer, mentre questo è il primo computer spaziale".

Su come sarà possibile interagire con Vision Pro, Cook è stato piuttosto chiaro: "Alcuni utenti lo utilizzeranno per connettersi su FaceTime, altri, invece, si alleneranno, mentre i chirurghi lo utilizzeranno per esercitarsi. Dunque, il numero di casi d'uso è enorme, come un computer. Del resto, sono già disponibili oltre 1 milione di app". Il CEO di Apple è intervenuto anche sul rischio che il dispositivo possa ulteriormente "disconnettere" le persone: "No, non è così. Vision Pro può aumentare la tua realtà, io e te possiamo essere seduti qui a conversare con il visore e guardarci negli occhi. Tuttavia, possiamo anche vedere gli schermi intorno a noi e quindi ciò amplifica la nostra connessione. Del resto, volevamo che le persone fossero in grado di vedersi gli occhi a vicenda".