Apple Vision Pro: il 2024 inizierà col botto

Apple Vision Pro è il visore per la realtà virtuale e aumentata che Apple ha svelato proprio quest'anno, il quale dovrebbe contribuire sensibilmente a un cambio di marcia consistente per quanto riguarda il segmento della realtà mista.

Questo 2023 che sta per chiudersi ci ha regalato delle interessanti novità per quanto riguarda il settore tecnologico, e tra queste non possiamo non annoverare il Vision Pro di Apple .

Il nuovo Vision Pro infatti dovrebbe offrire delle specifiche hardware accoppiate a funzionalità e integrazioni software con altri servizi senza precedenti. E anche per questo motivo si profila molto interessante sia per gli utenti finali che per gli addetti ai lavori, come gli sviluppatori che operano nel settore della realtà virtuale e aumentata.

Uno dei quesiti che ancora avvolgono il nuovo dispositivo di Apple riguarda proprio il suo debutto sul mercato. Apple Vision Pro è disponibile al preordine per un numero limitato di utenti e ora, grazie al noto analista Apple Ming-Chi Kuo, sappiamo quando arriverà sul mercato.

Secondo quanto appena riferito da Kuo, Apple Vision Pro dovrebbe arrivare ai primi acquirenti tra fine gennaio e inizio febbraio 2024. Attualmente infatti Apple sarebbe nella fase di produzione del dispositivo, con i processi di spedizione che dovrebbero partire nelle prime settimane di gennaio. Questo porta a ipotizzare un arrivo nei negozi e nelle case dei primi acquirenti per fine gennaio o inizio febbraio del nuovo anno.

Apple avrebbe programmato la realizzazione e la spedizione di 500.000 unità di Vision Pro per questa prima tornata di produzione. Staremo a vedere se poi la casa di Cupertino sceglierà di continuare la produzione per aprire nuovamente gli ordini. Ci aspettiamo che tale decisione dipenderà anche dal successo che avrà Vision Pro in questa prima commercializzazione.