Apple Vision Pro costa troppo? Potrebbe arrivare un modello entry-level

Uno degli aspetti che sicuramente caratterizzano il visore di Apple e la sua appetibilità sul mercato consiste nell'alto prezzo di lancio. Si parla di 3.500 dollari per il mercato statunitense. E per chi pensa che sia troppo alto, Apple sta lavorando a una contromisura sviluppando un nuovo modello di Vision Pro.

Questo nuovo modello di Vision Pro sarebbe entry-level, con un prezzo di lancio che sarebbe più che dimezzato. Si parla infatti di un prezzo che passerebbe dagli attuali 3.500 dollari a 1.500 dollari. Come intende riuscirci Apple?

Tra i componenti che implicano il maggior dispendio di risorse nella realizzazione di Vision Pro troviamo i due display che integra il visore. Si tratta di display micro-LED realizzati da Sony, i quali costerebbero ben 456 dollari ad Apple nella realizzazione del visore, a fronte dei circa 1.500 dollari totali.

Questa chiaramente è una stima fatta in base ai componenti che integra, non confermata da Apple.

Allora Apple punterebbe a ridurre il costo di realizzazione del visore andando a ridurre il costo previsto per i display. Tale riduzione si attesterebbe a circa il 50% rispetto al modello attuale. Apple starebbe dunque esplorando con produttori di display come SeeYa e BOE per la fornitura di display per il suo Vision Pro entry-level.

Il comparto dei display non sarebbe l'unico che potrebbe essere oggetto di spending review da parte di Apple per il nuovo modello economico di Vision Pro. L'azienda potrebbe infatti impiegare hardware di fascia più bassa per altri comparti del dispositivo. Ancora non è chiaro di quali componenti si tratterà.

Al momento non abbiamo dettagli su quando potrebbe arrivare questo nuovo Vision Pro, anche perché il modello attuale è appena arrivato sul mercato. Gli analisti indicano che il debutto di Vision Pro economico dovrebbe avvenire nel biennio 2025-2026.

Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.