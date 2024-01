Apple Vision Pro rivoluzionerà il modo in cui farete delle presentazioni

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo appreso diversi dettagli su cosa sarà in grado di fare il nuovo visore di casa Apple. E nelle ultime ore sono arrivate ulteriori informazioni in merito, con una ricca anteprima di come apparirà l'app Keynote su Vision Pro.

La prossima settimana sarà fondamentale per Apple in questo senso, visto che la casa di Cupertino lancerà ufficialmente il nuovo Vision Pro sul mercato, anche se almeno all'inizio la sua commercializzazione sarà destinata agli Stati Uniti .

Apple sta per entrare ufficialmente nel settore dei visori per la realtà virtuale e aumentata (ecco dove trovare i migliori visori del momento ). Stiamo parlando ovviamente del Vision Pro di Apple.

L'app Keynote è storicamente famosa per essere l'app proposta da Apple per creare presentazioni e personalizzarle sui suoi dispositivi. Sembra infatti che l'app Keynote arriverà in una versione dedicata proprio al nuovo visore di Apple. Le immagini che trovate in galleria e in basso mostrano come dovrebbe presentarsi l'interfaccia grafica dell'app su Vision Pro.

Sulla sinistra troviamo una barra che raccoglie tutte le diapositive presenti nella presentazione, mentre la barra degli strumenti per modificare e personalizzare le slide si trova nella parte inferiore dell'interfaccia. Nella parte superiore dell'interfaccia troviamo invece i collegamenti rapidi per condividere la presentazione, per avviarla in modalità Presentazione e per personalizzare le impostazioni dell'app.

Stando a quanto riusciamo a vedere dalle immagini, sembra proprio che Vision Pro sarà in grado di eseguire il mirroring di una presentazione Keynote su AirPlay.

La novità dell'arrivo di Keynote ufficialmente su Vision Pro non era scontata, visto che molte app Apple, che avrebbero molto senso sul Vision Pro, non sono ancora disponibili ufficialmente ma solo in modalità compatibilità. Tra le app disponibili solo in modalità compatibilità troviamo GarageBand, Swift Playgrounds, Final Cut Pro e Logic Pro.