Apple Vision Pro non sarebbe ancora del tutto pronto: ecco la più probabile data di lancio

Novità decisamente interessanti sul primo visore di Apple Vision Pro. In particolare, Mark Gurman di Bloomberg, ha riportato che la società di Cupertino aveva pianificato di lanciare il dispositivo nel gennaio 2024. Tuttavia, starebbero ancora in fase di programmazione i piani di distribuzione per il prodotto. Da parte sua, però, l'azienda ha dichiarato ufficialmente che il Vision Pro sarà in vendita all'inizio del prossimo anno negli Stati Uniti. A riguardo, Gurman ha aggiunto che si aspetta che il dispositivo debutti "intorno a marzo".

Sempre sulle tempistiche di rilascio, sembra che i team software puntassero a farsi trovare pronti per il debutto di gennaio, come suggerisce Gurman. Del resto, l'ultima beta di visionOS include video e materiali di onboarding del prodotto: questo tipo di risorse vengono generalmente preparate verso la fine del ciclo di sviluppo del software. Sempre a questo proposito, l'attuale versione beta di iOS 17.2 include varie funzionalità complementari di Vision Pro come AirPlay Receiver e la possibilità di acquisire video spaziali sui modelli iPhone 15 Pro.