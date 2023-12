Quando arriverà sul mercato Apple Vision Pro? Prima di quanto pensate

Va bene, in pochi potranno acquistarlo, e comunque a caro prezzo, ma se ne sente parlare da così tanto tempo che ormai tutti i fan della mela non vedono l'ora che il nuovo visore AR/MR Vision Pro arrivi sul mercato. Se non altro per leggere qualche recensione (sapete che differenza c'è tra realtà virtuale e aumentata?).

Ora, dopo un rincorrersi di voci che avevano parlato di un lancio a gennaio 2024, poi di ritardi, smentite da parte dello stesso Tim Cook e nuovi leak su un rinvio a marzo a causa di problemi, Mark Gurman affronta di petto la questione, dichiarando che Apple sta aumentando la produzione, con l'idea di un lancio per febbraio.

Il giornalista di Bloomberg afferma che non dovremmo aspettarci un altro evento di lancio dopo la presentazione al WWDC dello scorso giugno, ma nondimeno il dispositivo arriverà finalmente sul mercato.

La produzione in Cina sta proseguendo "a piena velocità" da settimane, e gli stessi sviluppatori sono stati messi in allerta, tramite una nota inviata proprio ieri che dice loro di "prepararsi", sia per le app realizzate appositamente per la realtà virtuale e mista, che per le app per iPad e iPhone, che saranno compatibili con Vision Pro ma necessitano comunque di un controllo per assicurarsi che tutto funzioni a dovere.

L'idea di Apple, secondo Gurman, è di preparare i dipendenti dell'Apple Store per la presentazione del visore ai clienti, non solo per quanto riguarda le domande, ma anche per il montaggio e la regolazione delle lenti da vista. Per questo, la casa della mela punta ad avere pronte per la fine di gennaio le unità di vendita al dettaglio.

Ricordiamo che Vision Pro costerà ben 3.499 dollari al dettaglio, e avrà comunque una fornitura limitata, ma riuscire a presentarlo è un momento importante per Apple, visto che rappresenta il primo lancio di una nuova piattaforma, hardware e software, da anni (dai tempi di Apple Watch).

La casa di Cupertino però sta già guardando al futuro, e Gurman riferisce infatti che il prossimo Vision Pro, probabilmente più economico, dovrebbe arrivare già nel 2024 con i nuovi iOS e macOS.

Secondo Gurman, questa accelerazione da parte di Apple nel nuovo settore è supportata anche dalla presenza in iOS 17.2 di una funzione che consente ai nuovi iPhone 15 Pro di registrare video spaziali codificati in 3D a 1080p e 30 fotogrammi al secondo, il che implica che ci sarà bisogno di un visore per poterli vedere.

E l'idea del giornalista è che avrebbe poco senso lanciare una funzione destinata a pochi dispositivi.

Non scordiamoci: l'idea, anzi l'ossessione di Apple è lanciare l'iPhone del nuovo decennio.