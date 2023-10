Apple Vision Pro mostra i muscoli: ecco di cosa sarà capace

Da poco Apple è entrata ufficialmente anche nel settore della realtà aumentata e virtuale. La casa di Cupertino ha infatti recentemente svelato ufficialmente i suoi progetti per Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro è il visore che l'azienda ha in mente di lanciare a breve sul mercato. Durante la prima presentazione ufficiale abbiamo avuto un'anteprima di cosa sarà capace. Nelle ultime ore però sono trapelati nuovi dettagli in questo senso, i quali mettono in evidenza le potenzialità del dispositivo.