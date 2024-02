Sembra Lightning ma non è, serve a dare l'energia

Apple Vision Pro è arrivato sul mercato (statunitense), e i primi recensori hanno potuto decantarne le meraviglie e rilevare le (costose) limitazioni, ma tutto questo passa in secondo piano dopo aver visto cosa ha scoperto Ray Wong di Inverse (tra realtà aumentata e realtà virtuale è facile fare confusione: chiaritevi le idee con il nostro approfondimento). A quanto pare infatti il cavo di alimentazione del visore di Apple si collega alla batteria esterna tramite quello che da qualcuno è stato definito il "boss finale dei cavi Lightning".

Perché "boss finale"? Perché non solo si tratta di una presa che assomiglia in maniera impressionante alla presa Lightning, ma è di dimensioni colossali, come potete vedere dalle immagini qui sotto che la mettono a confronto con una normale presa Lightning (a sinistra) e con una presa USB-C (a destra).

Connettore di Vision Pro alla batteria confrontato con presa Lightning (a sinistra) e con USB-C (a destra). Fonte: Ray Wong

C'è da dire a "discolpa" di Apple che questa non è una vera e propria presa Lightning a 12 pin, ma un connettore che serve solo a collegare il visore con la batteria esterna. D'altronde, come si può vedere dal post di Wong, il cavo è "fissato" alla batteria, e per rimuoverlo è necessario usare una graffetta, proprio come si farebbe per estrarre il carrellino della SIM del telefono (azione probabilmente da compiere solo in caso di danni).