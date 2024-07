Natura, concerti e sport: Apple svela i nuovi contenuti immersivi per Vision Pro

Vision Pro, il visore di Apple che dopo un anno è arrivato anche su altri mercati, tra cui Francia e Germania, sta per ricevere una serie di nuovi video immersivi.

Ad annunciarlo è la stessa Apple in un comunicato stampa in cui ribadisce anche la sua nuova partnership con Blackmagic Design, il creatore di DaVinci Resolve, uno dei migliori editor video sul mercato. Come annunciato al WWDC 2024, la partnership consente "ai registi professionisti di dare vita alle loro visioni creative con un nuovo flusso di lavoro di produzione per Apple Immersive Video".