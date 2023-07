Il cuore di Apple Vision Pro è tutto dedicato alle performance

Da qualche settimana ormai parliamo della grande novità presentata da Apple per il settore della realtà virtuale e aumentata. Si tratta chiaramente di Apple Vision Pro , il visore che Apple ha ufficializzato durante lo scorso WWDC.

Di specifiche tecniche si parla con particolare attenzione perché il Vision Pro di casa Apple è un dispositivo dotato di diversi sensori, dei quali alcuni sono molto complessi come le varie telecamere. E forse proprio per questo Apple ha deciso di integrare in Vision Pro un processore dedicato alla gestione dei sensori. Parliamo del chip Apple R1, il quale gestisce:

12 telecamere

6 microfoni

5 sensori

Tale processore gestisce i sensori sopra elencati e svolge le seguenti attività:

Tracciamento della testa

Tracciamento oculare

Mappatura 3D dell'ambiente circostante

Tracciamento del movimento delle mani.

Insomma, Apple ha pensato bene di integrare un processore dedicato alla gestione dei sensori e all'elaborazione dei dati che raccolgono per il suo Vision Pro.

Oltre al processore, Apple ha pensato anche alla RAM. Infatti, nel nuovo Vision Pro dovrebbe essere stata integrata una particolare RAM a bassa latenza, la quale supporta una velocità di trasferimento dati pari a 1 Gbps.

Tutto questo dovrebbe garantire ottime performance e una latenza molto bassa, un aspetto fondamentale quando si parla di interazioni tra l'utente e la realtà aumentata.