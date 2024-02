Apple Vision Pro si mostra particolarmente resistente nei primi test: tutti i dettagli

Apple Vision Pro, il primo visore della società di Cupertino, sembra resistere agli urti abbastanza bene, sicuramente meglio di quanto pensassero alcuni durante la presentazione. In particolare, durante i test condotti da AppleTrack, il dispositivo assorbe piuttosto positivamente i normali urti, come ad esempio quelli contro una parete oppure un armadio mentre si cammina per casa. In questi casi, infatti, il vetro anteriore subisce soltanto dei graffi, evitando dunque gravi danni. Tuttavia, la guarnizione luminosa, ovvero quella che blocca la luce ambientale, si è staccata facilmente durante tutti i test.

Il visore è "sopravvissuto" anche alle cadute sul tappeto da un'altezza non molto alta. In questo caso, però, gli auricolari hanno subito il colpo. Nello specifico, quello destro ha smesso di funzionare dopo la terza caduta, probabilmente a causa di una rottura interna nella connessione della banda. In ogni caso, Vision Pro ha conservato delle buone condizioni generali, risultando pienamente utilizzabile.