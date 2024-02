Apple Vision Pro ha venduto più di quanto pensiate

Da poco Apple ha aperto i preordini per il suo primo headset per la realtà mista. Dunque, ancora qualche giorno e gli utenti americani potranno mettere le mani sull'ultimo "gioiello" della società di Cupertino (gli altri utenti, tra cui quelli europei, dovranno attendere ancora un po', forse fino al 2025). In ogni caso, sembrerebbe che Apple abbia fatto centro anche stavolta: ad oggi, infatti, sarebbero 200.000 le unità del visore già vendute (ricordiamo che il visore ha un prezzo di vendita di 3.499 dollari).

Il dato troverebbe riscontro anche nell'analisi di Ming-Chi Kuo, il quale aveva detto che Cupertino, in un solo week-end di preordini, aveva raggiunto quota 160/180.000 Vision Pro. Dunque, appare logico che da quel momento in poi le vendite abbiano subito un certo rallentamento fino a raggiungere la soglia delle 200.000 unità. A riguardo, evidenziamo che il visore è andato solo-out davvero in un breve lasso di tempo. La consegna a domicilio, infatti, non è più disponibile, mentre è ancora presente la possibilità del ritiro presso un punto vendita.