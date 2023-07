Apple Vision Pro ha fatto rimandare il nuovo visore di Samsung

Il visore di realtà estesa di Samsung subirà un ritardo. A riportare la notizia ci ha pensato il media coreano BS Biz, che ha dichiarato che l'azienda coreana avrebbe in mente di revisionare completamente il progetto, soprattutto dopo la presentazione del Vision Pro di Apple. Il prodotto, dunque, che avrebbe debuttato nel 2024, subirà un ritardo compreso tra i tre ed i sei mesi.

A riguardo, un funzionario di Samsung ha specificato che "Questa decisione è stata presa considerando le specifiche del visore per realtà mista (MR) di Apple "Vision Pro". In particolare, sembrerebbe che il produttore coreano stia ripensando un po' a tutto il progetto, incluso il design ed il pannello del visore XR. In ogni caso, pare che Google sarà ancora partner di Samsung relativamente allo sviluppo del sistema operativo. Insieme al colosso di Mountain View, poi, ci sarà Qualcomm, che contribuirà alla realizzazione di una versione di Android per visori.