Su Apple Vision Pro potrà girare anche l'iconico Windows XP?

Vi piacerebbe utilizzare Windows XP sull'ambizioso e costoso Vision Pro, il primo visore di Apple? Ebbene, potreste essere accontentati grazie agli sviluppatori della società Utm, che si occupa proprio di produrre emulatori e host di macchine virtuali per iOS e macOS. Procedendo con ordine, Apple ha rilasciato il visionOS SDK, che consente agli sviluppatori di creare e provare app specifiche per il visore, su piattaforma Mac, prima del lancio. Questa possibilità è stata colta al volo da vari sviluppatori, che si sono subito messi a lavoro per avviare i propri progetti.

Tra questi, ce n'è stato uno che ha attirato tante attenzioni, ovvero quello degli sviluppatori di Utm, che hanno condiviso un video su X dove hanno mostrato Windows XP in azione su Vision Pro. Essi, infatti, hanno dimostrato come sia possibile far girare una macchina virtuale dell'iconico sistema operativo di Microsoft su visionOS. Tuttavia, gli stessi hanno precisato che l'opera ancora non è stata completata.

Ad esempio, il supporto per l'input necessita di ulteriori accorgimenti: gli sviluppatori, a riguardo, hanno già annunciato dei progetti per affinare ancora di più l'esperienza degli utenti.