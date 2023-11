Il futuro Apple Watch potrebbe supportare il monitoraggio della pressione sanguigna e non solo

Novità sull'Apple Watch 2024. In particolare, secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe prevendendo di aggiungere sul dispositivo il monitoraggio della pressione sanguigna ed il rilevamento dell'apnea notturna. La prima novità, sempre secondo Gurman, funzionerebbe in questo modo: "Il sistema è progettato per dire semplicemente all'utente se la sua pressione sanguigna tende al rialzo e per offrire allo stesso un diario in cui annotare cosa stava succedendo quando si è verificata l'ipertensione. Per evitare potenzialmente di fornire una diagnosi errata, la funzione indirizzerà quindi l'utente a parlare con il proprio medico o a controllare la pressione sanguigna con un apparecchio tradizionale".

Come accennato all'inizio, Apple, sul prossimo Apple Watch, potrebbe implementare anche una funzionalità di rilevamento dell'apnea notturna, che sfrutterebbe i modelli di sonno e respirazione per stimare se qualcuno soffre di questa condizione. Le novità, però, non si esauriscono qui. La società di Cupertino, infatti, starebbe lavorando anche al monitoraggio non invasivo della glicemia.

Nello specifico, il sistema dell'azienda utilizzerebbe un chip fotonico al silicio per far brillare la luce di un laser sotto la pelle e determinare così la concentrazione di glucosio nel corpo. Tuttavia, secondo Gurman è improbabile che tale tecnologia debutti a breve.