Il prossimo Apple Watch potrebbe non rappresentare una grossa rivoluzione

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo è piuttosto "improbabile" che l'Apple Watch 2024 offra un' "esperienza innovativa significativa". In particolare, Kuo ha affermato che lo smartwatch non sarà dotato di display micro-LED o di monitoraggio della glicemia nel 2024, aggiungendo che per vedere queste due funzioni su Apple Watch occorreranno almeno due anni.

Inoltre, non si sa ancora se l'anno prossimo verrà lanciato il tanto chiacchierato Apple Watch X. A riguardo, secondo Mark Gurman di Bloomberg, nel 2024 o nel 2025 debutterà un Apple Watch X notevolmente revisionato. In ogni caso, le informazioni condivise da Kuo sono abbastanza vaghe. Ad esempio, quando parla di pochi cambiamenti, non si sa se si riferisca esclusivamente al modello che succederà all'Apple Watch Serie 9, con il presunto Apple Watch X che invece potrebbe beneficiare di maggiori modifiche.