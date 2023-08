Gli Apple Watch del futuro abbineranno il colore del quadrante al cinturino e ai vestiti

Apple consente una buona personalizzazione dei quadranti di Apple Watch e sembrerebbe che in futuro possa prevedere piani ancora più ambiziosi. In tal senso, in un nuovo brevetto noto come "Electronic Devices With Color Sampling Sensors", si menzionano alcune possibilità a favore dell'utente, come quella di impostare "una serie predeterminata di colori" in base al colore di oggetti esterni, come un cinturino oppure una maglietta.

In particolare, "un utente può tenere un oggetto esterno sul display in modo che uno o più sensori nel dispositivo possano verificare il colore dell'oggetto esterno e produrre lo stesso sul display. Questo processo di campionamento del colore può consentire all'utente di personalizzare l'aspetto del display in modo che la combinazione di colori sul display corrisponda al cinturino dell'orologio, ai vestiti o ad altri oggetti dell'utente".