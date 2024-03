Apple nega le accuse di monopolio: avevano provato a portare Apple Watch su Android

In questi giorni Apple sta affrontando negli Stati Uniti una causa piuttosto importante. Il Dipartimento di Giustizia accusa infatti l'azienda di aver creato un monopolio con l'iPhone, accuse che la casa della mela respinge in quanto, afferma, ha tentato per tre anni di rendere compatibile Apple Watch con Android (sapete come mettere la musica sull'orologio della mela?).

La causa contro Apple e le accuse di monopolio

Le accuse di monopolio lanciate dal DOJ contro Apple sono pesanti: nei documenti il Dipartimento dichiara come già nel 2010 Steve Jobs avesse discusso di come "bloccare ulteriormente i clienti nel nostro ecosistema" e "rendere l'ecosistema di Apple ancora più difficile da abbandonare". Tre anni dopo, i dirigenti Apple stavano ancora elaborando strategie su come "agganciare maggiormente le persone all'ecosistema". Vengono poi descritte diverse pratiche che creano ostacoli per i suoi utenti che vogliono utilizzare prodotti/servizi di altri marchi. Questi includono il blocco di "super app" che potrebbero semplificare il passaggio da iPhone, ostacolare le app di gioco basate su cloud, rendere intenzionalmente la messaggistica meno funzionale tra iPhone e dispositivi Android (le famose bolle verdi) e impedire agli sviluppatori di terze parti di creare sistemi di pagamento concorrenti che funzionano con Apple Pay. La causa evidenzia quindi le difficoltà generali di utilizzo dei prodotti Apple con altri marchi, rendendo costoso per gli utenti cambiare ecosistema. Apple ha negato queste affermazioni, affermando che la causa è "errata, nei fatti e dal punto di vista legale".

Il nodo Apple Watch