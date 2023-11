Apple stava lavorando per rendere Apple Watch pienamente compatibile con Android

Un articolo di Bloomberg ha rivelato che Apple stava lavorando per rendere Apple Watch, e varie funzionalità sanitarie, compatibili con Android. Difatti nel rapporto si può leggere che "gli ingegneri Apple sono stati anche profondamente impegnati nello sforzo di rendere lo smartwatch e l'app Salute compatibili con i miliardi di dispositivi Android in circolazione": tutto ciò avrebbe particolarmente aiutato la società di Cupertino nei Paesi in cui l'iPhone non ha un'elevata quota di mercato.

In particolare, si afferma che lo sviluppo fosse "quasi completo". Tuttavia, successivamente, Apple ha preferito annullare il progetto Fennel. Per quanto riguarda le motivazioni di tale scelta, non si sa molto, anche perché per la società rappresenta ancora un importante obiettivo quello di convincere i possessori di Android a passare ad iPhone. Inoltre, non sono nemmeno chiare quando l'azienda ha deciso di sospendere il progetto.