3 novità in arrivo che consacreranno Apple Watch come il re degli smartwatch

Ci sono buone ragioni per credere che il prossimo Apple Watch possa essere una pietra miliare nel panorama dei wearable: se già gli orologi della mela sono certamente tra i migliori smartwatch disponibili sul mercato, per la decima edizione di Apple Watch ci sono grandi aspettative. Non per nulla, nei mesi scorsi è circolato il nome di Apple Watch X (o Apple Watch Series X), riprendendo quindi l'indicazione col numero romano come è già avvenuto con iPhone X, anche per segnare lo stacco rispetto al passato.

Apple punterà ancora sulla salute

La prima di queste è il monitoraggio della pressione arteriosa: secondo quanto riferito, la società della mela sta lavorando da anni a questo tipo di rilevazione, ma adesso sarebbe finalmente pronta a implementare il sensore che consentirà di tracciare la pressione. Tuttavia, sembra che in questa prima versione non ci sarà una lettura diretta della pressione sistolica e diastolica: come succede attualmente con la temperatura, l'orologio monitorerà i trend nel tempo e avviserà l'utente in caso di variazioni significative.

La seconda grande novità medica riguarda il monitoraggio delle apnee notturne: non ci sono ancora molte informazioni su come funzionerà ma, tracciando sonno e respiro, avviserà l'utente in caso di possibili apnee notturne da far controllare a un medico.

Solitamente, serve uno studio su una notte per rilevare apnee notturne nei pazienti: avere un'indicazione del genere da parte di Apple Watch potrebbe essere un importante passo avanti in tal senso.