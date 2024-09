Apple Watch Series 10 si prenderà cura di noi: arriva la misura dell'apnea notturna

Apple Watch è un punto riferimento assoluto nel mercato degli smartwatch (ecco i migliori smartwatch del momento se siete interessati), e siamo in attesa di conoscere la nuova generazione che lancerà Apple. Proprio a proposito di Apple Watch Series 10 apprendiamo che ci sarà la rilevazione dell'apnea notturna .

La rilevazione dell'apena notturna alla fine arriverà sui nuovi Apple Watch

Non è la prima volta che parliamo di come i nuovi Apple Watch, quelli che arriveranno nell'ambito della decima generazione, saranno particolarmente sviluppati per monitorare i parametri di salute.

Nelle ultime ore sono emerse importanti conferme, arrivate da Mark Gurman di Bloomberg, sull'integrazione della funzionalità per rilevare l'apnea notturna su Apple Watch Series 10.

La rilevazione di questo parametro riveste particolare importanza, visto che l'apnea notturna potrebbe rappresentare la conseguenza di problemi cardiovascolari.

Avere un dispositivo commerciale, come Apple Watch, in grado di identificare apnee notturne pericolose potrebbe essere quindi molto importante per avvertire il proprio medico e fare esami più approfonditi.

La funzione di Apple Watch quindi non sarebbe diagnostica, anche perché non parliamo di un dispositivo medico, ma potrebbe giocare un ruolo importante in termini di prevenzione.

Sebbene se ne sia parlato in precedenza, era sorto qualche dubbio in merito all'arrivo di questa funzionalità su Apple Watch Series 10. Tale misurazione si basa infatti sulla valutazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue, per la quale è in corso una controversia legale tra Apple e l'azienda Masimo negli Stati Uniti.

Apple potrebbe quindi aver aggirato la questione, dichiarando che il sensore necessario verrà usato per altri fini, oppure risolvendo direttamente la questione legale con Masimo. Non è noto come sia andata, ma secondo Gurman la funzionalità di rilevazione delle apnee notturne arriverà sicuramente su Apple Watch Series 10.

Al massimo, la vedremo operativo con un aggiornamento software successivo al lancio del dispositivo sul mercato.

Sempre in termini di salute, sembra invece che i nuovi Apple Watch non offriranno, almeno dall'inizio, il rilevamento dell'ipertensione. Questo perché i test condotti da Apple ancora non hanno fornito risultati abbastanza affidabili.